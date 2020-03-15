أتالانتا ولايبتزيغ يقدمان دروساً في دوري الأبطال

رغم الهلع الذي فرضه فيروس كورونا على معظم المسابقات الرياضية هذا الأسبوع ودفع بمعظمها إلى الإيقاف أو التأجيل، إلا أن ذلك لا يمنع من الوقوف على حقيقة بعض الأمور التي سجلتها أعرق مسابقة في كرة القدم وهي دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت هذا الأسبوع وانتهت بخروج ضلعي النهائي فيها الموسم الماضي.

وكانت المفاجأة مدوية بسقوط ليفربول حامل اللقب على أرضه أمام أتلتيكو مدريد، وبالمثل غادر الوصيف توتنهام السباق أمام لايبتزيغ الذي بلغ ربع النهائي لأول مرة في تاريخه.

كما تأهل أيضا إلى هذا الدور أتالانتا الذي يعتبر “الحصان الأسود” لبطولة هذا الموسم، فيما تجاوز باريس سان جيرمان النحس الذي تابعه طيلة مواسم مضت واستطاع أن يفك عقدته بعدما أزاح بوروسيا دورتموند في مباراة لعبت خلف أبواب موصدة.

أقيمت مسابقة دوري أبطال أوروبا في ظرف متوتر الأسبوع الماضي عكسه تزايد المخاوف من تفشي فيروس كورونا والذي دفع إلى تأجيل مقابلتي مانشستر سيتي وريال مدريد ويوفنتوس وليون هذا الأسبوع بانتظار ما ستسفر عنه قرارات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” في قادم الساعات والأيام.

بالعودة إلى منافسات هذا الأسبوع فقد أقيمت أربع مباريات ضمن إياب ثمن النهائي أسفرت عن تأهل أربعة فرق هي لايبتزيغ وأتالانتا وأتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان، وخرج حامل اللقب ليفربول مبكراً بعد مباراة مثيرة خسرها على أرضه 2-3 أمام أتلتيكو مدريد.

ويعتبر أتالانتا الإيطالي “الحصان الأسود” لمسابقة هذا العام بعدما فاجأ الجميع ببلوغه هذا الدور بشهادة خبراء ومحللين.

ويقر هؤلاء المحللون بأنه في حال كتب للمسابقة الاستمرار هذا الموسم، فإن أتالانتا الذي يلعب مبارياته الأوروبية في ميلانو سيتطلع إلى إنجاز جديد بعدما بلغ ربع النهائي في مشاركته الأولى.

وعلى ملعب ميستايا الخالي من الجمهور قدم أتالانتا عرضاً هجومياً جديداً، كان بطله يوسيب إيليتشيتش الذي أحرز أربعة أهداف، ليقود الفريق الإيطالي إلى الانتصار 4-3، على فريق حاول جاهداً من الناحية الهجومية بيد أنه فشل في تقديم المطلوب منه دفاعياً.

والخلاصة كانت ثمانية أهداف سجلها فريق المدرب جيان بييرو غاسبيريني في مباراتين ويتوجب على خصمه بغض النظر عن هويته في ربع النهائي، الحذر من الأسلحة الهجومية المتنوعة التي يمتلكها الفريق الإيطالي مثل ماريو بازاليتش ودوفان زاباتا وأليخاندرو غوميز ولويس مورييل.

على الجانب الآخر قدم لايبتزيغ الألماني دروساً كبيرة في كرة القدم واستطاع أن يعاند الجميع ويفرض اسمه بين الكبار، بعدما نال شرف بلوغ هذا الدوري لأول مرة في تاريخه.

ويتطلع الفريق الذي تأسّس حديثاً (2009) بقيادة مدرب شاب هو يوليان ناغليسمان إلى كتابة التاريخ في المسابقة الأعرق أوروبياً، وربما يكون له ذلك في قادم المراحل إن كتب لهذه المسابقة أن تستأنف نشاطها خلال الأيام أو الأشهر المقبلة.

وينضم إلى هذين الفريقين اللذين سجلا ظهورهما الأول في ربع نهائي مسابقة هذا الموسم، فريق كبير لكنه عانى طويلا لبلوغ هذا الدور وهو باريس سان جيرمان.

الأكيد أن المشهد الذي رسمه جمهور الفريق الباريسي خارج ملعب بارك دو برانس قبل وأثناء وبعد لقاء الفريق الفرنسي أمام بوروسيا دورتموند الأربعاء الماضي، سيظل عالقاً بالأذهان، لكنه طرح تساؤلات عديدة حول المغزى من إقامة المباريات خلف أبواب موصدة؟

أقيمت المباراة دون جمهور بسبب فيروس كورونا وانتهت بفوز سان جيرمان بهدفين نظيفين ليتخطى الفريق الفرنسي ثمن النهائي للمرة الأولى بعد ثلاث محاولات فاشلة.

وقدم الجمهور الباريسي أفضل مساندة ممكنة للاعبين حيث احتشد على جنبات الملعب وهتف بحرارة ما دفع اللاعبين لملاقاتهم والاحتفال معهم عن بعد إثر انتهاء اللقاء.

لكن على الجانب الآخر يرى محللون أنه يصعب لوم المدرب جوزيه مورينيو على الأداء الكارثي لتوتنهام في الآونة الأخيرة والذي أدى إلى خروج مهين من دوري أبطال أوروبا.

وعانى توتنهام من الغياب المستمر لأهم أسلحته الهجومية هاري كاين وسيونغ مين، إضافة إلى لاعب الوسط موسى سيسوكو، فظهر كحمل وديع أمام فريق ألماني متعطش للمضي إلى أبعد نقطة في البطولة.

لكن الغيابات التي عانى منها توتنهام، لا تغطي على الإطلاق الأداء السيء للدفاع الذي يحتوي على مجموعة من أفضل مدافعي العالم، وأبرزهم توبي آلديرفايريلد، كما أن الحارس هوغو لوريس يتحمل جزئياً مسؤولية أول هدفين، ما يعني أن عملاً كبيراً ينتظر مورينيو في الفترة المقبلة، إذا ما أراد المنافسة على مكان مؤهل للمسابقات الأوروبية الموسم المقبل.

وقدم ليفربول أفضل أداء ممكن في مباراة أتلتيكو مدريد، وتمكن من تسجيل هدف في مرمى منافسه، ليلجأ إلى التمديد من أجل إضافة هدفٍ ثانٍ وهو ما حدث فعلا، قبل أن يرد أتلتيكو بتسجيل 3 أهداف جرّدت الفريق الأحمر من اللقب.