أتالانتا يهزم يوفنتوس ويصعب من مهمته

فاز أتالانتا على ضيفه يوفنتوس بهدفٍ نظيف على ملعب جيويس ضمن المرحلة الـ 31 من الدوري الإيطالي.

جاء الهدف اليتيم عن طريق روسلان مالينوفسكي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بأحد مدافعي يوفي وتحولت داخل مرمى الحارس فويتشيك تشيزني في الدقيقة 87.

بهذه النتيجة، رفع أتالانتا رصيده إلى 64 نقطة ليرتقي إلى المركز الثالث على حساب يوفنتوس الذي تراجع بدوره إلى المركز الرابع بفارق 3 نقاط عن نابولي خامس الترتيب الذي يواجه الليلة غريمه إنتر المتصدر بـ 74 نقطة.

وستكون الفرصة مواتية أمام فريق الجنوب الإيطالي لمزاحمة يوفنتوس على المركز الرابع بحال فوزه على النيراتزوري.