أتلتيكو مدريد يتابع كافاني

أبدى دييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، رغبته في التعاقد مع إيدينسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان هذا الصيف.

وقال موقع "Le10sport" الفرنسي، إلى أن الأرجنتيني يراقب المهاجم الأوروغوياني عن قرب في الفترة الأخيرة من أجل التعاقد معه لتعويض الرحيل المنتظر لأنتوان غريزمان.

وأضاف أن كافاني يشكل صداعاً في رأس مسؤولي باريس سان جيرمان وقد يرحل رغم رغبته في البقاء داخل صفوف الفريق الباريسي.

وكان وكيل أعمال كافاني قد صرح في الأسابيع الماضية بأن موكله سعيد في صفوف باريس سان جيرمان وأنه لم يتوصل لاتفاق مع أي فريق آخر في الفترة الأخيرة.

ويحظى كافاني باهتمام كل من أتلتيكو مدريد ونابولي ويوفنتوس ومانشستر يونايتد وتشيلسي وإنتر ميلان.