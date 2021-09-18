أتلتيكو مدريد يتعادل مع بلباو دون أهداف

انتهى اللقاء القوي بين أتلتيكو مدريد وضيفه أتلتيك بلباو بالتعادل السلبي دون أهداف، وذلك على ملعب واندا ميتروبوليتانو ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني اليوم السبت.

وفشل حامل اللقب في التسجيل بمرمى ضيفه الباسكي، قبل أن يكمل الدقائق الأخيرة من المواجهة بنقص عددي جراء طرد مهاجمه جواو فيليكس الذي تلقى البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة (78).

وانفرد أتلتيكو مدريد مؤقتاً في صدارة الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة، كما رفع أتلتيك بلباو رصيده بدوره إلى 9 نقاط في المركز الثالث.

وتشهد المرحلة غداً الأحد مواجهة مرتقبة بين فالنسيا ثالث الترتيب وضيفه ريال مدريد صاحب المركز الثاني على ملعب ميستايا.

فيما يلاقي برشلونة ضيفه غرناطة ليلة الاثنين على ملعب كامب ناو ضمن نفس المرحلة.