أتلتيكو مدريد يتعادل مع ليفركوزن ويغادر دوري الأبطال

غادر أتلتيكو مدريد الإسباني بطولة دوري أبطال أوروبا بعد تعادله مع ضيفه باير ليفركوزن الألماني بنتيجة 2-2 اليوم الأربعاء في المباراة المثيرة التي جرت على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو لحساب المجموعة الثانية.

سجل يانيك فيريرا كاراسكو ورودريغو دي بول للفريق الإسباني في الدقيقتين 22 و 50 على التوالي.

أما هدفا الفريق الألماني فحملا توقيعي موسى ديابي وكالوم هادسون أودوي في الدقيقتين 9 و 29 على الترتيب.

وأهدر كاراسكو ركلة جزاء للروخيبلانكوس في الثواني الأخيرة من اللقاء تصدى لها حارس ليفركوزن لترتد الكرة بعد ذلك من العارضة في لقطات مثيرة.

ولحساب ذات المجموعة سحق بورتو البرتغالي مستضيفه كلوب بروج البلجيكي برباعية نظيفة.

أتلتيكو مدريد يغادر دوري الأبطال

بهذا التعثر، رفع أتلتيكو رصيده إلى 5 نقاط ليبقى في المركز الثالث ويغادر دوري الأبطال بصورة رسمية.

فيما يحتل بروج الصدارة برصيد 10 نقاط، يليه بورتو في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة.

أما ليفركوزن فيحتل المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط ليتنافس في الجولة الأخيرة مع أتلتيكو على بطاقة العبور للدوري الأوروبي.