أتلتيكو مدريد يتغلب على فالنسيا ويبتعد في صدارة الليغا

حقق أتلتيكو مدريد فوزه الـ 15 في الدوري الإسباني هذا الموسم بتغلبه على ضيفه فالنسيا بثلاثة أهداف لهدف على ملعب واندا ميتروبوليتانو لحساب المرحلة العشرين.

سجل للمنتصر كلٌ من جواو فيليكس (23)، ولويس سواريز (54)، وآنخيل كوريا (72)، فيما جاء هدف الخفافيش الوحيد عن طريق أوروس راتشيتش في الدقيقة 11.

بهذا الانتصار، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 47 نقطة في صدارة الترتيب من 18 مباراة بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد الثاني الذي خاض 19 لقاء.

فيما تجمد رصيد فالنسيا عند 20 نقطة في المركز الرابع عشر.