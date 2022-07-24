أتلتيكو مدريد يضحي بغريزمان من أجل رونالدو

سيضع أتلتيكو مدريد هدافه الفرنسي أنتوان غريزمان للبيع من أجل تمويل صفقة ضم الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد، وفقاً لصحيفة "ذا تايمز" البريطانية.

ويتطلع CR7 للرحيل عن ملعب أولد ترافورد قبل انطلاق الموسم الجديد والانتقال إلى فريق يشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا التي عجز يونايتد عن حجز مقعدٍ مؤهل لها.

ويرغب أتلتيكو مدريد بالتعاقد مع الهداف صاحب الـ 37 عاماً والذي يمتد عقده مع يونايتد لموسمٍ آخر بشدة هذا الصيف، إلا أنه بحاجة لبيع أحد نجومه ذوي الأجور الباهظة حتى يكون قادراً على تأمين الراتب الضخم الذي يتقاضاها البرتغالي.

وطلب رونالدو من إدارة مانشستر يونايتد الاستماع لأي عرض مناسب قد يصل من أجل ضمه هذا الصيف.

ويقال أن النادي الإنجليزي سيوافق على إعارة هدافه الأول فقط وعدم بيعه بحال تفعيل بند تمديد العقد المبرم بين الطرفين لموسم آخر.