أتلتيكو مدريد يطالب غريزمان برد حول انتقاله لبرشلونة

قال تقرير إسباني أمس الاثنين أن أنتوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، اقترب من وضع حد لمسيرته رفقة الروخيبلانكوس، والرحيل إلى برشلونة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن الدولي الفرنسي اقترب من اتخاذ خطوة الرحيل عن أتلتيكو، مشيرة إلى أنه وافق على الانتقال للبارسا.

وأضافت أن النادي المدريدي يخطط لعقد اجتماع مع غريزمان، لمناقشة مستقبله، موضحة أن إدارة أتلتيكو تريد من المهاجم الفرنسي أن يخبرها وجهاً لوجه، عما إذا كان سيذهب لبرشلونة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي أتلتيكو مدريد يعتقدون أن غريزمان وافق بالفعل على اللعب في كامب ناو، بداية من الموسم القادم.

وختمت بأن عقد غريزمان يحتوي شرطاً جزائياً ستصبح قيمته منذ الأول من يوليو المقبل، 120 مليون يورو، وهي القيمة التي سيكون برشلونة مستعداً لدفعها مقابل التعاقد مع النجم الفرنسي.