أتلتيكو مدريد يطيح بليفربول حامل اللقب من دوري الأبطال

جرد أتلتيكو مدريد الإسباني مستضيفه ليفربول الإنجليزي من لقب دوري أبطال أوروبا بعد فوزه عليه بنتيجة 3-2 بعد التمديد في اللقاء المثير الذي شهده ملعب آنفيلد ضمن إياب دور الـ 16.

وكان الفريق المدريدي قد حقق الفوز ذهاباً بهدفٍ دون رد ليبلغ ربع النهائي بمجموع مواجهتي الذهاب والعودة 4-2.

تقدم الريدز بهدف جورجينيو فاينالدوم في الدقيقة 43، وعليه انتهى الزمن الأصلي للقاء ليتم الاحتكام لشوطين إضافيين.

شهدت الدقيقة الرابعة من الشوط الإضافي الأول هدف الريدز الثاني بتوقيع روبرتو فيرمينو (94).

وحينما ظن أنصار صاحب الضيافة أن اللقاء قد انتهى، استغل البديل ماركوس يورينتي خطأ الحارس أدريان ليسدد كرة أرضية في شباكه (97).

وبعد 9 دقائق، سجل يورينتي هدف التعادل، قبل أن يختتم البديل الآخر أهداف الروخيبلانكوس والمباراة في الدقيقة 120+1.