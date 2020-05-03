أتلتيكو مدريد يعاود السعي لضم كافاني

عاد أتلتيكو مدريد للاهتمام بضم إيدينسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان، الذي ينتهي عقده مع ناديه الفرنسي نهاية الموسم الجاري.

قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن دييغو سيميوني طالب إدارة أتلتيكو بضرورة التعاقد مع الأوروغوياني لحاجته إلى رأس حربة جديد الموسم القادم.

ورفض كافاني محاولات الباريسي من أجل تجديد عقده مؤخراً، لذلك قد ينتقل إلى أي فريق آخر في صفقة انتقال حر صيف 2020، وفقاً لمصادر مقربة من اللاعب ووكيله.

يذكر أن أتلتيكو مدريد قد يترك دييغو كوشتا يرحل بسبب كثرة إصاباته، على أن يكون كافاني شريك ألفارو موراتا وجواو فيليكس في خط الهجوم مستقبلاً.