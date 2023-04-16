أتلتيكو مدريد يعول على أبرز نجومه اليوم أمام آلميريا

البوابة - يتطلع أتلتيكو مدريد لمواصلة نتائجه الإيجابية حين يستضيف آلميريا اليوم الأحد على أرضية ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو ضمن الجولة الـ 29 من بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا).

تقام مباراة اليوم في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن متابعتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 1 بتعليق علي محمد علي.

تشكيلة أتلتيكو مدريد المتوقعة أمام آلميريا اليوم في الدوري الإسباني

المدرب: دييغو سيميوني

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: يانيك كاراسكو، ماريو هيرموسو، خوسيه ماريا خيمينيز، ستيفان سافيتش، ناهويل مولينا.

خط الوسط: رودريغو دي بول، كوكي، ماركوس يورينتي.

خط الهجوم: أنتوان غريزمان، ألفارو موراتا.