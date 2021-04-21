أتلتيكو وإنتر ويوفنتوس وميلان ينسحبون من دوري السوبر

استمراراً لانهيار بطولة دوري السوبر الأوروبي، أعلن إنتر ميلان عن انسحابه تماماً من الخطط التنظيمية لإقامة المسابقة.

وأعلن 12 نادياً من كبار أوروبا هذا الأسبوع عن إقامة هذه المسابقة الموازية لدوري أبطال أوروبا، والتي كانت ستجلب أرباحاً ضخمة لهم في المستقبل.

وأدت احتجاجات الجماهير الإنجليزية خلال الساعات الماضية إلى انسحاب مانشستر يونايتد وسيتي وتشيلسي وتوتنهام وآرسنال وليفربول من البطولة.

والآن جاء الدور على إنتر الذي أعلن عبر موقعه الرسمي، أنه لم يعد جزءاً من مشروع دوري السوبر.

وأشار النادي الإيطالي إلى التزامه بتقديم أفضل تجربة كرة قدم ممكنة للجماهير، وأكد أن هدفه الرئيسي هو تحسين كرة القدم.

وأوضح إنتر أن الاهتمام الرئيسي يجب أن ينصب على تطوير المسابقات المختلفة، من أجل إثارة الجماهير من جميع الأعمار في جميع أنحاء العالم.

كما انضم أتلتيكو مدريد لنظيره الإيطالي، ليعلن عدم استمراره في خطط إقامة المسابقة.

وقال النادي في بيانه الرسمي، أن الفريق الأول والمدرب دييغو سيميوني أعلنوا عن رضاهم التام عن هذا القرار، بسبب إدراكهم أن المزايا الرياضية يجب أن تسود على أي معايير أخرى.

نادي ميلان الإيطالي أعلن كذلك انسحابه من المسابقة، لتنتهي الأحلام سريعاً ويعود الوضع إلى ما كان عليه، كما انضم له يوفنتوس بعدها بلحظات.

وقال يوفي في بيانه أن الإجراءات اللازمة المنصوص عليها بين الأندية لم تكتمل، لذلك بات من الصعب استكمال المشروع.

وشدد النادي الإيطالي أنه سيظل مقتنعاً بصحة الافتراضات الرياضية والتجارية للمشروع، لكن الوضع الحالي يشير إلى محدودية اكتماله بالشكل الذي تم تصميمه به في البداية.

وهو ما اتفق معه ميلان، مؤكداً أن خطوة الانسحاب جاءت بسبب مخاوف الجماهير حول العالم من المشروع الذي كان من الممكن أن يساهم في تطوير كرة القدم.