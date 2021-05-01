أتلتيكو يتفوق على إلتشي ويقترب من معانقة لقب الليغا

اقترب أتلتيكو مدريد خطوة جديدة من لقب الدوري الإسباني بفوزه الصعب على مستضيفه إلتشي 1-0 اليوم السبت ضمن المرحلة الرابعة والثلاثين.

على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو، قاد ماركوس يورينتي فريق العاصمة للفوز على مستضيفه بهدف سجله في الدقيقة 24.

وألغى الحكم هدفاً سجله المهاجم لويس سواريز لأتلتيكو في الدقيقة 16 بداعي التسلل.

واستعاد أتلتيكو توازنه بعد خسارته في المرحلة الماضية أمام أتلتيك بلباو.

وحقق فريق العاصمة فوزه الثالث والعشرين هذا الموسم مقابل سبعة تعادلات وأربع هزائم.

ويتصدر أتلتيكو الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة بفارق خمس نقاط عن ريال مدريد الذي يواجه أوساسونا في وقت لاحق اليوم، وبفارق خمس نقاط أيضاً عن برشلونة الذي يلتقي مضيفه فالنسيا غداً الأحد.