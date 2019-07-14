أتلتيكو يرفع قضية تعاقد برشلونة مع غريزمان إلى فيفا

أشارت تقارير إسبانية أمس إلى أن أتلتيكو مدريد سيرفع إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مسألة تعاقد برشلونة مع مهاجمه أنتوان غريزمان بدفع قيمة البند الجزائي لفسخ عقده البالغة 120 مليون يورو، والتي اعتبرها نادي العاصمة غير كافية.

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية إلى أن أتلتيكو يأمل في أن يفرض الاتحاد الدولي: "عقوبة على برشلونة وعلى اللاعب أيضاً".

وكان أتلتيكو الذي حل وصيفاً في الموسم الماضي لبرشلونة في الدوري الإسباني، قد رفع إلى فيفا عام 2017 مسألة مقاربة غير مشروعة من قبل النادي الكتالوني، لمحاولة التعاقد مع المهاجم الدولي الفرنسي.

ورفض النادي المدريدي تأكيد ما ورد في التقارير.

وسارع أتلتيكو الجمعة إلى الاعتراض بعد إعلان برشلونة رسمياً ضم غريزمان المتوج صيف عام 2018 بلقب مونديال روسيا مع منتخب فرنسا بعقد يمتد حتى عام 2024 بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في العقد الذي كان يربطه بأتلتيكو.

وأنهى الإعلان الأخذ والرد حول مستقبل الفرنسي في مدريد، لا سيما أن اللاعب كان قد أعلن في مايو الماضي أنه سيرحل من دون تحديد وجهته.

ورد أتلتيكو الذي تدهورت علاقته مع اللاعب مؤخراً، وصولاً إلى امتناع الأخير عن الحضور اليوم للالتحاق باستئناف التدريبات الإعدادية للموسم الجديد، ببيان أكد فيه: "من الواضح أن الاتفاق المبرم بين اللاعب ونادي برشلونة قد أبرم قبل أن يتم تخفيض الشرط الجزائي من 200 إلى 120 مليون يورو" في الأول من يوليو الجاري.

واعتبر أتلتيكو مدريد: "لذلك فإن المبلغ الذي تم إيداعه يوم الجمعة لدى الرابطة الإسبانية لكرة القدم من طرف محامي اللاعب الفرنسي غير كاف، فسخ العقد تم قبل نهاية الموسم بسبب الوقائع والأفعال والمظاهرات التي قام بها اللاعب".