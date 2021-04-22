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أتلتيكو يستعيد صدارة الدوري الإسباني بثنائية في هويسكا

منشور 22 نيسان / أبريل 2021 - 10:34
كوريا يحتفل بهدفه
كوريا يحتفل بهدفه

استعاد أتلتيكو مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني، عقب فوزه السهل 2-0 على ضيفه هويسكا (المتواضع) الخميس ضمن المرحلة الحادية والثلاثين للمسابقة.

افتتح آنخيل كوريا التسجيل في الدقيقة 39، فيما تكفل يانيك فيريرا كاراسكو بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 80، ليحقق فريق المدرب دييغو سيميوني انتصاره الثاني على التوالي في البطولة.

وارتفع رصيد أتلتيكو مدريد، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2013-2014، إلى 73 نقطة، لينفرد بالصدارة مجدداً، بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه جاره اللدود ريال مدريد، الذي ارتقى للقمة مؤقتاً بفوزه 3-0 على مستضيفه قاديش أمس الأربعاء في المرحلة ذاتها.

في المقابل، توقف رصيد هويسكا عند 27 نقطة، ليظل في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع)، بفارق نقطة وحيدة خلف مراكز الأمان.

كلمات دالة:الدوري الإسبانيأتلتيكو مدريدهويسكا

Via SyndiGate.info


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