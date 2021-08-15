أتلتيكو يستهل حملة الدفاع عن لقب الليغا بالفوز على سيلتا

بدأ أتلتيكو مدريد حملة دفاعه عن لقب الدوري الإسباني بفوز مثير وصعب على مستضيفه سيلتا فيغو بهدفين لهدف على ملعب بالايدوس لحساب المرحلة الأولى من البطولة.

وجاء هدفا الروخيبلانكوس عبر نجمه آنخيل كوريا في الدقيقتين 23 و 64، فيما سجل إياغو آسباس هدف صاحب الأرض الوحيد في الدقيقة 59 من ركلة جزاء.

وأكمل الفريق الضيف اللحظات الأخيرة من المواجهة بـ 10 لاعبين بعد طرد المدافع ماريو هيرموسو.

بهذه النتيجة، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 3 نقاط، فيما بقي رصيد سيلتا فيغو خالياً من أي نقطة.

يذكر أن ريال مدريد كان قد حقق الفوز أمس أيضاً على ديبورتيفو آلافيس بأربعة أهداف لهدف في بداية قوية لفريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.