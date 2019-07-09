أتلتيكو ينتظر بيع غريزمان لضم خاميس

منشور 09 تمّوز / يوليو 2019 - 12:55
خاميس رودريغيز
خاميس رودريغيز

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن تفكير إدارة أتلتيكو مدريد في التوقيع مع خاميس رودريغيز لاعب ريال مدريد، في حال انتقال أنتوان غريزمان المتوقع إلى برشلونة هذا الأسبوع.

وينتظر أتلتيكو دفع البارسا قيمة الشرط الجزائي في عقد الفرنسي والتي تقدر بنحو 120 مليون يورو، للحصول على توقيع خاميس مقابل 40 مليون يورو على الأقل.

ورغم اتفاق خاميس المبدئي مع إدارة نابولي على تفاصيل انتقاله إلى نادي الجنوب الإيطالي، قد يغير الكولومبي رغبته ويرتدي قميص أتلتيكو خصوصاً أنه يفضل البقاء في إسبانيا.

يذكر أن خاميس رفض الاستمرار في بايرن ميونيخ، رغم نية النادي البافاري شراء بقية عقده من ريال مدريد مقابل 42 مليون يورو نهاية الموسم الماضي.

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Via SyndiGate.info


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