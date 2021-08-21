أتلتيك بلباو يجبر برشلونة على التعادل 1-1

تعادل برشلونة مع مستضيفه أتلتيك بلباو بهدفٍ لمثله في اللقاء القوي الذي شهده ملعب سان ماميس ضمن المرحلة الثانية من الدوري الإسباني.

وخسر البارسا قائده جيرارد بيكيه بداعي الإصابة منتصف الشوط الأول.

تقدم صاحب الضيافة مطلع الشوط الثاني برأسية محكمة من إينييغو مارتينيز على يمين الحارس نيتو.

لكن الهولندي المتألق ممفيس ديباي منح البلاوغرانا التعادل بتسديدة يسارية متقنة من زاوية صعبة فوق حارس الفريق المستضيف جولين آغيريزابالا في الدقيقة 75.

وأكمل الضيوف اللحظات الأخيرة من اللقاء بنقص عددي جراء طرد المدافع إيريك غارسيا (90+2).

برشلونة يعتلي صدارة الترتيب مؤقتاً

بهذه النتيجة، رفع البارسا رصيده إلى 4 نقاط ليعتلي صدارة الترتيب مؤقتاً بفارق الأهداف عن ريال مايوركا وفالنسيا، كما رفع أتلتيك بلباو إلى نقطتين في المركز العاشر.