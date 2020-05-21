أخطاء أدريان تقود ليفربول للتفكير في حارس بديل

يواصل ليفربول جهوده لتدعيم صفوفه، ويأتي على رأس أولويات الريدز الحصول على خدمات حارس مرمى يكون بديلاً قوياً للأساسي أليسون بيكر.

يأتي اهتمام ليفربول نظراً لفشل بدلاء بيكر في إثبات قدراتهم، حيث تسببت أخطاء الإسباني البديل أدريان في خسارة الفريق الثقيلة أمام أتلتيكو مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ووفقاً لصحيفة "بيلد" الألمانية، قدم النادي الإنجليزي عرضاً رسمياً للحصول على خدمات الحارس الشاب أوغركان شاكير الذي يلعب لطرابزون سبور.

وذكرت الصحيفة نقلاً عن مصادر تركية أن قيمة العرض ستصل إلى 25 مليون يورو.

وخاض شاكير الذي يبلغ عمره 24 عاماً مع طرابزون 67 مباراة في كافة المسابقات، وتلقت شباكه 81 هدفاً، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 13 لقاء، وخاض مع منتخب تركيا مباراتين دوليتين.