أداء ديبالا يفتن ريال مدريد وبرشلونة

قال تقرير إيطالي، أن ريال مدريد وبرشلونة أبديا اهتماماً بالتعاقد مع باولو ديبالا، نجم يوفنتوس.

وذكرت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، أن مسؤولي ريال والبارسا يشعرون بالإعجاب إزاء الأداء الأخير للدولي الأرجنتيني، والعروض المميزة التي قدمها مع يوفي، سواء في الدوري الإيطالي أو دوري أبطال أوروبا.

وأضافت أن قطبي إسبانيا يخططان للتنافس على ضم جوهرة يوفنتوس، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط ديبالا بالرحيل عن يوفنتوس الصيف الماضي، قبل أن يرفض ويبقى في فريق السيدة العجوز، ويصبح عنصراً حاسماً في تشكيلة المدرب ماوريتسيو ساري، كما تألق في العديد من المواجهات، أمام لوكوموتيف موسكو، وميلان وأتلتيكو مدريد، وغيرها.

يذكر أن النجم الأرجنتيني يبدو عازماً على البقاء في يوفنتوس رغم الإغراءات القادمة من إسبانيا، ويسعى النادي الإيطالي لاستغلال رغبته وتجديد عقده قريباً.