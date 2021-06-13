أرقام منتخب إيطاليا ترعب أوروبا

كان السؤال الذي فرض نفسه قبل افتتاح بطولة يورو 2020، أول أمس، هل يستطيع منتخب إيطاليا ترجمة نتائجه المذهلة في الفترة السابقة مع بداية البطولة القارية، وكان الجواب سريعاً وقوياً، وبأرقام ترعب جميع منتخبات أوروبا الكبرى، بثلاثية نظيفة على حساب نظيره التركي، الذي عانى لإيقاف الهجوم المتواصل من نجوم الآتزوري.

وفي مباراة تسيّد فيها فريق المدرب روبرتو مانشيني الأحداث منذ بدايتها وحتى نهايتها، بدا الأتراك مرتبكين، بسبب ضغط هجومي هائل من إيطاليا، أثمر عن هدف بالخطأ من ميريه ديميرال بمرماه في الدقيقة 53.

ثم ظهر النجم والهداف تشيرو إيموبيلي في الصورة وسجل الثاني (66)، وأبى من ضيع أكثر من فرصة، لورينزو إنسيني، إلا أن يضع بصمته في المباراة، وسجل الثالث في الدقيقة 79.

ومع نهاية المباراة، ظهرت مجموعة من الأرقام الإيطالية المميزة، منها أن «الآتزوري سجل للمرة الأولى أكثر من هدفين في مباراة بنهائيات كأس أوروبا طوال تاريخه، وفاز في مباراته التاسعة على التوالي من دون تلقي أي هدف، وسجل في 28 مباراة على التوالي، بجانب أنه للمباراة الـ 28 لم يتعرض للهزيمة، وفاز في 23 وتعادل في خمس، وفي 12 مباراة فاز بها الإيطالي، أخيراً، كان إيموبيلي حاضراً، ولم يتلقّ «الآتزوري» أكثر من هدف واحد في آخر 31 مباراة.

في المقابل، سجل منتخب تركيا أرقاماً سلبية غير مسبوقة، منها أن اللاعب التركي ديميرال هو عاشر من يسجل في مرماه في تاريخ كأس أوروبا، كما أن هذه المباراة الخامسة التي تخسرها في انطلاق لقاءاتها بنهائيات أوروبا، وهي الهزيمة الثالثة في آخر 21 مباراة لها، لكنها الأكثر قسوة لأنها في انطلاق بطولة.

من أرقام منتخب إيطاليا

■ لم يخسر الآتزوري في آخر 28 مباراة، فاز في 23 وتعادل في خمس.

■ سجّل في آخر 28 مباراة على التوالي.

■ للمرة الأولى تسجل إيطاليا أكثر من هدفين في «النهائيات الأوروبية».

■ لم يتلقَّ أكثر من هدف واحد في آخر 31 مباراة.

■ في 12 مباراة فاز بها الإيطاليون، كان النجم إيموبيلي مشاركاً.