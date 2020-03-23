أرنولد يوضح موقفه من مغادرة ليفربول

أوضح ترينت أليكساندر أرنولد نجم ليفربول أنه يسعى للاستمرار رفقة الريدز لأطول فترة ممكنة في ظل عشقه الكبير للفريق.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها الظهير الأيمن المتألق، وأكد خلالها أن تواجده مع ليفربول يمنحه سعادة كبيرة وأنه لم يفكر قط في الرحيل.

وقال أرنولد عندما تم سؤاله عما إذا كان يمكنه الاستمرار رفقة ليفربول حتى نهاية مسيرته: "نعم يمكنني تصور ذلك".

وأضاف عن إمكانية التوجه لإسبانيا أو ألمانيا في المستقبل حال ترك ليفربول: "لم أفكر في مثل هذا السيناريو حقاً حتى الآن.

"لطالما أحببت ليفربول وشجعتهم، وطوال مسيرتي ألعب في الفريق لذلك لم يكن لدي أي سبب لأفكر في مثل هذه الأمور.

"في الوقت الحالي ألعب في ليفربول وأحب هذا النادي أكثر من أي شيء، وأعشق كل ما يتعلق به، لماذا أفكر في مثل هذه الأمور".

يذكر أن أرنولد أوشك على الحصول على لقب الدوري الإنجليزي رفقة ليفربول، حيث يحتاج الفريق لست نقاط بعد عودة النشاط الرياضي الذي توقف بسبب فيروس كورونا.