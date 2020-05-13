أزمة بين رابيو ويوفنتوس بسبب 7 ملايين جنيه

رغم عودة جميع لاعبي يوفنتوس إلى تورينو من جديد استعداداً لاستئناف التدريبات، إلا أن أدريان رابيو وغونزالو هيغواين ما زالا خارج إيطاليا حتى الآن، خاصة الفرنسي الذي لديه أزمة مع ناديه.

ومن المتوقع عودة رابيو الأربعاء، لكن التقارير تشير إلى أنه ربما لا يفعل ذلك بسبب خلافه مع النادي حول اقتطاع جزء من راتبه في ظل أزمة كورونا الحالية.

ووفقاً لما أعلنته صحيفة “ليكيب” الفرنسية فإن لاعب الوسط ظل في فرنسا خلال فترة الحجر الصحي بسبب أزمة شخصية مع البيانكونيري بسبب خصم 7 ملايين جنيه استرليني من راتبه الذي يبلغ 28 مليون جنيه، حيث خصم النادي 4 أشهر من راتبي لاعبيه بسبب الخسائر الاقتصادية.

وبلغ مجموع خصومات يوفي من نجومه حوالي 80 مليون.

وانتقل رابيو إلى يوفنتوس عام الماضي قادماً من باريس سان جيرمان في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده مع نادي العاصمة الفرنسية، لكنه فشل في إثبات نفسه بالملاعب الإيطالية، وشارك في 24 مباراة مع البيانكونيري معظمها كبديل.

وأشارت صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن رابيو يسعى لمغادرة البيانكونيري هذا الصيف، مع اهتمام إيفرتون ومانشستر يونايتد بخدماته.