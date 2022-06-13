أستراليا تتأهل إلى كأس العالم قطر 2022 على حساب بيرو

تأهل منتخب أستراليا اليوم الاثنين إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022 بعد فوزه على نظيره البيروفي بركلات الترجيح 5-4 بعد نهاية الزمنين الأصلي والإضافي بينهما بالتعادل السلبي دون أهداف.

وأقيمت المباراة على أرضية ملعب أحمد بن علي المونديالي في الريان بقطر.

واضطر الفريقان للاحتكام إلى ركلات الحظ بعد فشلهما في زيارة الشباك خلال أكثر من 120 دقيقة.

وتألق الحارس الأسترالي البديل أندرو ريدماين وتصدى لركلة ترجيح أليكس فاليرا الحاسمة مهدياً السوكيروس بطاقة التأهل.

في أي مجموعة ستشارك أستراليا في كأس العالم؟

وسيشارك السوكيروس في المجموعة الرابعة من المونديال القطري إلى جانب منتخبات فرنسا حامل اللقب والدنمارك وتونس.

وتبقى بطاقة التأهل الأخيرة محصورة بين منتخبي نيوزيلندا وكوستاريكا.