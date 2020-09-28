أسطورة الجزائر بلومي ينصح محرز بترك مانشستر سيتي

قال لخضر بلومي نجم الكرة الجزائرية السابق أنه كان من السباقين الذين نصحوا مواطنه قائد المنتخب رياض محرز، بمغادرة مانشستر سيتي صوب فريق جديد يقدر مستواه إن أراد البروز بشكل أكثر في المستقبل.

ويرى بلومي أن محرز مظلوم في فريقه الحالي من قبل المدرب جوسيب جوارديولا.

ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية تصريحات نجم الجزائر السابق التى كشف فيها نصيحتة لمحرز بضرورة تغيير الأجواء، ومن ثم الرحيل بشكل نهائي عن سيتي.

وقال بلومي: “كنت قد لمحت لمحرز خلال لقائي به في وهران بضرورة البحث عن فريق آخر يشارك معه بانتظام مقارنة بما يمر به في مانشستر سيتي في الوقت الراهن، صحيح أني طلبت منه التفكير جيداً في مستقبله، وأنا واثق أنه سيتخذ القرار المناسب”.

وتابعت الصحيفة: "لا يحظى محرز بثقة كاملة من قبل غوارديولا في تشكيلة سيتي، حيث يفضل “الداهية” مراراً عدم الاعتماد عليه في مباريات الدوري الإنجليزي، وبالخصوص الموسم الماضي".

وغاب محرز عن مواجهة ولفرهامبتون ضمن المرحلة الثانية من البطولة الإنجليزية، والتي كانت الأولى لمانشستر سيتي في الموسم الحالي، حيث فاز فيها فريقه بثلاثية لهدف، في ظل ابتعاده عن الفريق في الفترة الأخيرة بسبب إصابته بفيروس “كورونا”، قبل أن يشارك في مباراة كأس الرابطة الإنجليزية ضد الضيف نادي بورنموث من القسم الثاني، لِحساب الدور الـ 16 من المسابقة.

وسجل محرز هدفاً أمس في اللقاء الذي خسره مانشستر سيتي أمام ليستر بهدفين لخمسة.

وتابع صاحب الكرة الذهبية الإفريقية عام 1981، أن محرز بإمكانه اللعب أساسيا ضمن تشكيلة زين الدين زيدان في ريال مدريد، على اعتبار أن محرز يعد ضمن أفضل 10 لاعبين في العالم، خلال السنوات القليلة الماضية، حسبما جاء في تصريحاته.

وأضاف: “من سوء حظ محرز أنه لم ينل التقدير الذي يستحقه في مانشستر سيتي، بعدما صار يضعه غوارديولا خارج حساباته أغلب الأحيان، وهذا ما لا أستطيع فهمه، شخصياً أظن أنه في حال ما إذا لعب رياض محرز في ريال مدريد، أو في برشلونة، فإنه سيظفر بمنصب أساسي دون أي إشكال".