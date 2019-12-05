أسطورة برشلونة يؤكد ظلم رونالدو في ترتيب الكرة الذهبية

لا يزال منح جائزة الكرة الذهبية لنجم برشلونة، ليونيل ميسي، يثير نقاشاً في الوسط الكروي، لا سيما أن المرتبة الثانية كانت من نصيب مدافع ليفربول، فيرجيل فان دايك، في حين حل كريستيانو رونالدو بالمركز الثالث.

وتعليقاً على ترتيب الفائزين بالجائزة، قال أسطورة برشلونة السابق، ريفالدو، أن رونالدو، كان جديراً بأن يحصل على المركز الثاني، بعد ميسي، حتى وإن كان فان دايك لاعباً جيداً.

وحل فان دايك في المرتبة الثانية، متقدماً على رونالدو، وحين سئل الهولندي حول ما إذا كان قد تخلص من منافس، إثر استبعاد رونالدو، رد ساخراً وقال "وهل كان رونالدو منافساً في الأصل؟"

ووفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية"، قال ريفالدو: "لا شك في أن فان دايك مدافع عظيم، لكن سحر كرة القدم وما يكون فيها من روعة وإثارة، يتحقق عبر الأهداف والمراوغات الساحرة، وذلك ما يقوم به لاعبو الهجوم".

ولم ير النجم البرازيلي السابق، مشكلة كبيرة في غياب رونالدو عن حفل الكرة الذهبية الذي أقيم الاثنين الماضي في باريس، وأضاف أن ميسي نفسه فعل هذا الأمر العام الماضي حين لم يكن فائزاً.

ولم يحضر رونالدو حفل الكرة الذهبية، لأنه كان موجوداً في الوقت نفسه بمدينة ميلانو، لحضور حفل جوائز الدوري الإيطالي السنوي الذي توج فيه بلقب أفضل لاعب في السيري آ لعام 2019، عن الموسم الذي قدمه مع يوفنتوس.