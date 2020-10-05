أسطورة ليفربول: العشب السبب في سباعية أستون فيلا

أثار أسطورة ليفربول والمحلل التلفازي الحالي غرايم سونيس الجدل في إنجلترا بسبب تصريحاته عن سقوط ليفربول أمام أستون فيلا بالسباعية، وهزيمة مانشستر يوناتد مع توتنهام بالسداسية.

مساء الأحد كان تاريخياً في الدوري الإنجليزي بعد الهزيمتين الثقيلتين لعملاقي البطولة، مما أشعل ستوديوهات التحليل بردود الأفعال الغاضبة والساخرة من نجوم الفريقين السابقين.

وبداية أثار سونيس موجة من الغضب في تحليله لمباراة سبيرز أمام يونايتد بعد انتقاده لإريك لاميلا بعد تعرضه للضرب من أنتوني مارسيال، إذ وصف ردة فعله بالتقليدية و"اللاتينية".

وقدمت شبكة "سكاي" التي يعمل معاها سونيس اعتذاراً عبر ديفيد جونز في نهاية البث عن تصريحات محللها، والتي لاقت انتقادات وسخرية من أسطورة سبيرز أوزفالدو آرديليس أيضاً عبر تويتر.

واستمرت تصريحات سونيس الجدلية بعد أن اتهم أستون فيلا بجعل عشب ملعب فيلا بارك طويلاً بصورة متعمدة أمام ليفربول، مما تسبب في خسارة فريقه السابق.

وقال سونيس: "برأيي فيلا تركوا العشب طويلاً عن الطبيعي للتأثير على سرعة ليفربول، الفريقان يتأثران لكن الفرق الكبرى تريد عشب قصير وملعب سريع، لم يكن كذلك اليوم".

وشهد ستوديو الأمس أيضاً انهياراً للاعب مانشستر يونايتد السابق باتريس إيفرا حزناً على هزيمة فريقه، ثم ظهر سعيداً واحتفل بسقوط ليفربول الكبير بعدها بساعات.