أسطورة ليفربول: كلوب مطالب بتوضيح أسباب الانهيار أمام ريال مدريد

البوابة – أكد ستيفن جيرارد أسطورة نادي ليفربول أن الفريق بقيادة يورغن كلوب يجب أن يعيد ترتيب أوراقه بعد الهزيمة المذلة أمام ريال مدريد في الأنفيلد بدوري أبطال أوروبا.

وكان الريدز قد تعرض أمس في دور الـ16 من دوري الأبطال لهزيمة قاسية بنتيجة 5-2 من ريال مدريد، وذلك بعد أن كان متقدمًا في النتيجة بداية المباراة بهدفين مقابل لا شيء.

جيرارد ينصح كلوب بإعادة حساباته بعد الخسارة المذلة أمام ريال مدريد

بينما لا تزال هناك مباراة الإياب في "سانتياغو برنابيو"، يعتقد النجم الإنجليزي جيرارد أن المدرب يورغن كلوب عليه أن يبحث بعمق في أسباب الأداء السيء الذي قدمه لاعبي الريدز في مباراة الأمس.

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وفي حديثه لموقع "BT Sport"، صرح أسطورة الريدز: "ليفربول حصل على البداية المثالية في مثل هذه المباريات، تقدم بهدفين مقابل لا شيء، ومن ثم عاد ريال مدريد وأحرز التعادل وسجل بعدها 3 أهداف رائعة".

وتابع: "بعد ذلك ليفربول بقي تحت الضغط وخارج أجواء المباراة لفترات طويلة، حسنًا اعتقد أن أي فريق يتلقى 5 أهداف في شباكه يجب عليه أن يحقق في أسباب ذلك ومعرفة لماذا وكيف حدث هذا، أنا متأكد من أن كلوب سيكون لديه إجابات خلال الأيام القادمة".

واختتم جيرارد: "ليفربول لا يستقبل عادة 5 أهداف في شباكه، وفي حال حدوث ذلك فهو نادر جدًا، سيكون هناك بالتأكيد رحلة بحث عن الذات بالنسبة للاعبي الفريق وسينظر كل منهم في المرآة ويقول لنفسه لم أكن جيدًا كفاية".