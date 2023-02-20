تين هاغ يوجه رسالة لمشجعي مانشستر يونايتد قبل مواجهة برشلونة

البوابة – طلب مدرب مانشستر يونايتد إيريك تين هاغ من مشجعي النادي التواجد في "أولد ترافورد" يوم الخميس لدعم الفريق في المواجهة المرتقبة أمام برشلونة في إياب دور خروج المغلوب من الدوري الأوروبي 2023.

وكان الشياطين الحمر قد تعادلوا مع برشلونة في مباراة الذهاب على أرضية ملعب "سبوتيفاي كامب نو" بنتيجة 2-2، وحققوا الفوز على ليستر سيتي بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل لقاء الإياب المرتقب في اليوروبا ليغ الخميس.

تين هاغ يطلب الدعم من مشجعي مانشستر يونايتد

تحدث تين هاغ المدير الفني لمانشستر يونايتد خلال تصريحاته الصحفية الأخيرة قبل اللقاء المنتظر في إياب الدوري الأوروبي مرحلة خروج المغلوب، ووجه رسالة للمشجعين وقال: "يجب أن يأتي الجميع يوم الخميس، أنها مباراة كبيرة، ابذلوا جهدكم لتكونوا في الملعب ولننتصر على برشلونة سويًا".

وأضاف: "أريد أن أوجه الشكر لأنصار ومشجعي الشياطين الحمر على الثقة التي منحوني إياها، أشعر بمسؤولية كبيرة تجاه هذا النادي، ومرتاح جدًا بوجودي هنا".

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واختتم: "سأعطي كل ما لدي لأجعل اللاعبين يقدمون الأداء المميز في الملعب، نحن ملتزمون تجاه هذا النادي وهو في قلوبنا، وسنصب كل تركيزنا على لعب كرة القدم لتقديم أفضل المستويات، وبالتأكيد هذا ما يطمح إلى تحقيقه كل فرد في النادي سواء اللاعبين أو الجهاز الفني".