أسطورة ليفربول ينتقد صلاح بشكل لاذع

انتقد نجم وقائد ليفربول السابق، غرايم سونيس، محمد صلاح، بعد نهاية مباراة الريدز وويست هام، ضمن المرحلة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز الليلة الماضية.

وقلب ليفربول تأخره بهدف دون رد إلى فوز بنتيجة 2-1، لكن الهدف الأول الذي سجله صلاح من ركلة جزاء للريدز، التي حصل عليها النجم المصري بنفسه بعد احتكاكه مع مدافع ويست هام، آرثر ماسواكو، أثار استياء وغضب سونيس.

ونقلت شبكة "سكاي سورتس" عن أسطورة ليفربول قوله: "لو كنت حكماً في الدوري الممتاز، لما منحت ركلة جزاء لليفربول في تلك اللقطة، أرى أن صلاح يفعل ذلك مراراً وتكراراً (التظاهر بالسقوط).

"إنها طريقة غير طبيعية تماماً للسقوط حتى أن مدافع ويست هام لم يضرب صلاح، بل لمس كاحله فقط.

"أعتقد أن مدافع ويست هام قدم خلال تدخله الطائش، عرضاً سخياً لصلاح، ومنحه فرصة السقوط على العشب".

وختم تصريحاته بالقول: "شخصياً أعتقد أن قرار منح ركلة الجزاء كان قاسياً للغاية، وأقول ذلك بصفتي من مشجعي ليفربول".

وتجدر الإشارة إلى أن حكام الفيديو المساعد لم يتدخلوا بعد منح ركلة الجزاء لصالح ليفربول، لأنهم لم يروا أن حكم الساحة ارتكب خطأ واضحاً.