أسطورة مانشستر يونايتد: حان الوقت لرحيل دي خيا عن الفريق

أكد أسطورة نادي مانشستر يونايتد اللاعب الإيرلندي روي كين أن قد حان الوقت الآن لرحيل الحارس الإسباني ديفيد دي خيا عن الفريق وأن ذلك أمر لا يجب تأجيله أبدًا.

وتأتي هذه التصريحات من أسطورة النادي في الوقت الذي ربح فيه دي خيا جائزة القفاز الذهبي مع اليونايتد بعد أن تمكن من الحفاظ على شباك نظيفة لأكبر عدد ممكن من المباريات هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.

روي كين يرى أن رحيل دي خيا عن الفريق حان وقته

بعد أن تمكن الشياطين الحمر من الفوز على فولهام في الجولة الأخيرة من البريميرليغ، علق كين قائلًا بحسب موقع "tribalfootball" : "مانشستر يونايتد كان عليه أن يتطور دفاعيًا مقارنة بالموسم الماضي لأنهم كانوا سيئين جدًا".

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وأضاف: "جميع لاعبو اليونايتد يربتون على كتف دي خيا ويقدرونه، لكن بالنسبة لي لا يمكن أن أربّت على كتفه أبدًا، فهو ليس ذلك الحارس الذي يمكنني أن أحصد برفقته الألقاب، بالتأكيد لا".

وأردف: "أنه أمر سخيف أن يتوجه اللاعبين إلى دخي ويربتون على كتفه كنوع من الشكر على تصديه للكرات، هذا عمله، حسنًا أنه يبلي حسنًا وقد فاز ببعض الجوائز هذا العام ولكن ما الفائدة والفريق لا يمكنه تحقيق أي إنجاز يذكر؟".

واختتم روي كين: "أعتقد أن دي خيا ارتكب العديد من الأخطاء مع الفريق على مدى السنوات الماضية، والجميع يعلم أنه حاول مغادرة النادي قبل سنوات قليلة وكان يريد الانتقال إلى ريال مدريد".