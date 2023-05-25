استدعاء ثنائي ليفربول لقائمة منتخب إنجلترا في يورو 2024

انضم ثنائي نادي ليفربول الإنجليزي ألكسندر أرنولد وجوردان هندرسون إلى قائمة منتخب إنجلترا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024 الشهر الجاري، وللمشاركة في البطولة لاحقًا التي ستقام في ألمانيا.

وسيكون ثنائي ليفربول المميز ضمن التشكيلة الأساسية لمواجهة منتخبي مالطا ومقدونيا الشمالية في التصفيات التي ستلعب يوم 16 يونيو و 19 يونيو 2023.

ثنائي ليفربول في قائمة إنجلترا للمشاركة في تصفيات يورو 2024

في الوقت الذي تم فيه استدعاء كل من ألكسندر أرنولد وجوردان هندرسون للمشاركة في التصفيات مع منتخب إنجلترا والمشاركة في بطولة يورو 2024، تم أيضًا استدعاء لاعبين آخرين من ليفربول وهما هارفي إليوت وكورتيس جونز ولكن للمشاركة في منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا.

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وكان كل من أرنولد وهندرسون قد شكلا جزءًا مهمًا هذا الموسم مع نادي ليفربول، على الرغم من النتائج السيئة والأداء الذي كان عكس التوقعات، حيث أن الريدز لن يكون حاضرًا في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم بعد أن احتل المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.