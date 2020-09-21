أشرف حكيمي... نجم جديد في سماء الدوري الإيطالي

يدشن أشرف حكيمي تجربة جديدة كنجم في سماء الدوري الإيطالي مع إنتر ميلان، الذي يسعى إلى وضع حد لهيمنة يوفنتوس والظفر بالبطولة للمرة الأولى منذ عام 2010.

ويعتبر الدولي المغربي (21 عاماً) من كبار اللاعبين وسيعتمد عليه فريق الأفاعي لتحقيق الانتصار" في الدوري الإيطالي، وفقاً لصحيفة " كورييري ديلا سيرا"، وذلك " بفضل أدائه الاستثنائي وروحه القتالية العالية التي يعززها ذكاء تكتيكي مبهر يميز مشوراه" .

ففي أول ظهور له بقميص إنتر ميلان، حقق هذا الجوهرة أداءً رائعاً الثلاثاء الماضي في مباراة ودية ضد إف سي لوغانو، وشارك في تسجيل هدفين خلال المقابلة التي انتهت بفوز إنتر ميلان بخماسية نظيفة.

وحظي حكيمي بإشادة وسائل الإعلام الإيطالية عقب مباراته الأولى.

وقالت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، في مقال بعنوان "انطلاقة جيدة ومشجعة لحكيمي"، أن هذا اللاعب الدولي قادر على تسجيل الأهداف في السيري آ.

الانطلاقة المتميزة لحكيمي جعلته يحصل على ثقة مدرب إنتر ميلان، أنتونيو كونتي، الذي سيبوئه بالتأكيد مكاناً بارزاً في التشكيلة الأساسية التي تخوض مباريات الموسم الجديد.

وبموجب صفقة قياسية تبلغ 45 مليون أورو انتقل حكيمي إلى إنتر ميلان قادماً من ريال مدريد، ليصبح بذلك أحد أغلى اللاعبين خلال هذا الميركاتو.

وعن أهداف فريقه الجديد، قال حكيمي، في تصريح نشر على الحساب الرسمي لإنتر ميلان: "هدفنا هو الفوز بلقب الدوري الإيطالي والمضي قدماً في دوري أبطال أوروبا وتقديم أداء أفضل من الموسم الماضي، أريد أن أفوز ببعض الألقاب هنا".

وسيدشن الدولي المغربي مشواره في الدوري الإيطالي مع إنتر ميلان بالمباراة التي ستجمعه السبت القادم بفيورنتينا قبل أن يخوض بعد أربعة أيام المباراة المؤجلة مع بينيفنتو.

ويعد انتقال حكيمي للعب في إنتر ميلان خياراً جيداً لهذا اللاعب من أجل مواصلة تألقه وتطوير مهاراته.

وقد انضم حكيمي، الظهير الأيمن الذي نشأ في خيتافي ضواحي مدريد، إلى ريال مدريد وهو ابن السابعة من العمر ولعب في جميع فئات فريق الميرينغي وكان حلمه دائماً ولا يزال هو أن يسجل أهدافا ويكون بطلا لأوروبا .

وكان حكيمي المدافع السريع والشرس والذي يمتلك إحساساً قوياً بالمبادرة، قدم أداءً رائعاً قبل أن يلتحق بريال مدريد لما دون سن 19 عاماً.

وشارك الدولي المغربي في دوري أبطال أوروبا لأقل من 19 عاماً خلال موسمي 2015-2016 و2016-2017 ووصل إلى نصف النهاية.

كما لعب خلال نفس الموسم (2016-2017) 28 مباراة مع ريال مدريد كاستيا (الفريق باء) الذي كان يمارس ضمن أندية الدرجة الثالثة الإسبانية.

وبفضل امتلاكه مؤهلات عالية جداً آثار حكيمي انتباه المدرب زين الدين زيدان الذي كان يستدعيه للمشاركة في التداريب التي يخضع لها الفريق الأول لريال مدريد إلى جانب النجوم الكبار الذين يمارسون ضمن الفريق.

وبعد أن غاب داني كارفاخال لأسباب صحية، بدأ حكيمي في أكتوبر من عام 2017 مسيرته مع الفريق الأول للنادي الملكي في مباراة ضمن الدوري الإسباني أمام إسبانيول.

وبعد شهرين من ذلك سجل حكيمي هدفه الأول مع ريال مدريد في ملعب سانتياغو بيرنابيو في مباراة ضد إشبيلية، وهي المباراة التي انتهت بفوز ساحق لريال مدريد بخمسة أهداف نظيفة.

وفي سن 19 عاماً أصبح حكيمي أول لاعب عربي ومغربي يلعب ويسجل هدفاً مع ريال مدريد في مباراة رسمية.

وخلال نفس الموسم توج بطلاً لأوروبا مع المنتخب الإسباني وكان اسمه من بين أفضل 50 لاعباً شاباً في العالم.

كما شارك في كأس العالم 2018 مع "أسود الأطلس" مما جعله ثالث أصغر لاعب في المنافسة.

وبعد استقالة زين الدين زيدان من تدريب ريال مدريد في عام 2018 اعتبر حكيمي أن فرصته في أن يصبح لاعباً رسمياً في الفريق الملكي قد تقلصت ليقرر الدخول في مغامرة جديدة بحثاً عن التألق ومواصلة تطوير أدائه وصقل إمكانياته.

وكانت محطته الموالية هي بوروسيا دورتموند، حيث لعب موسمين على سبيل الإعارة خاض خلالهما مع نادي الرور 73 مباراة وسجل 12 هدفاً.

وأنهى حكيمي الذي أصبح لا غنى عنه ضمن خطط المدرب لوسيان فافر، البطولة الألمانية الموسم الماضي كسادس أفضل ممرر في الدوري الألماني بـ 10 تمريرات حاسمة في 33 مباراة.

ومع قرب نهاية فترة إعارته لدورتموند، أضحى حكيمي محط أنظار أكبر الأندية في القارة الأوروبية، ليقرر الانضمام إلى إنتر ميلان الذي يشرف على تدريبه كونتي، وذلك لمدة خمس سنوات.

وتفوق لاعب إنتر ميلان الجديد حكيمي على نجوم مثل كريستيانو رونالدو وكيليان مبابي في السرعة حسب إحصائية حديثة، إذ نشرت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية قائمة بأسرع ستة لاعبين في العالم عام 2020 احتل فيها حكيمي المركز الثاني وهو ما يبشر بمستقبل زاهر لهذا النجم الساطع في سماء كرة القدم الأوروبية.