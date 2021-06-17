أغلى 10 لاعبين في كوبا أمريكا 2021

انطلقت قبل أيام منافسات النسخة الـ 47 من بطولة كوبا أمريكا 2020 التي تقام في البرازيل، في الفترة بين 13 يونيو الجاري وحتى 10 يوليو المقبل.

واعتذرت الأرجنتين قبل أسبوعين من انطلاق البطولة عن إمكانية التنظيم لتلحق بكولومبيا التي كانت قد اعتذرت هي الأخرى في وقت سابق بسبب التوتر السياسي والمخاوف من انتشار فيروس كورونا وعدم المقدرة في السيطرة عليه، حيث كان مقرراً أن تقام البطولة بتنظيم مشترك بينهما لأول مرة في تاريخها.

ويحاول كل منتخب الفوز بالبطولة التي يراها الجميع "استثنائية"، في الوقت الذي حشد كل مدير فني قائمته بالعناصر التي تصنع الفارق، وتحقق له المراد والفوز باللقب.

فمن هم أغلى 10 لاعبين من حيث القيمة التسويقية في بطولة كوبا أمريكا 2021؟

على رأس القائمة وبقيمة تسويقية بلغت 100 مليون يورو جاء البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الحاصل على الدوري الفرنسي مؤخراً مع فريقه، والذي تعقد عليه الجماهير آمالاً عريضة في صناعة الفارق مع منتخب بلاده وحصد اللقب.

وجاء في المركز الثاني في قائمة اللاعبين الأغلى كقيمة تسويقية في بطولة كوبا أميركا ليونيل ميسي نجم برشلونة الذي يتمنى الحصول على بطولة كبرى مع منتخب بلاده بعد سلسلة من الإخفاقات، حيث قال في إحدى المؤتمرات الصحفية الأخيرة: "أعتقد أن الوقت قد حان لتقديم كل ما لدينا وهذه الكأس هي فرصتنا الكبيرة، حلمي الأكبر هو الحصول على لقب بهذا القميص، كنت قريباً جداً عدة مرات لكن لم يحدث ذلك، لكني سأستمر في المحاولة، سأقاتل دائماً من أجل هذا الحلم".

وفي المركز الثالث جاء زميله في منتخب الأرجنتين لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الحائز على لقب الدوري الموسم الأخير بعد غياب أعوام طويلة، بقيمة تسويقية بلغت 80 مليون يورو.

وبقيمة تسويقية قدرت بـ 75 مليون يورو جاء المدافع البرازيلي المحترف في باريس سان جيرمان ماركينيوس، والذي افتتح أهداف البرازيل في البطولة الحالية أمام فنزويلا في المركز الرابع.

وجاء في المركز الخامس في قائمة أغلى اللاعبين في كوبا أمريكا البرازيلي كارلوس كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد بقيمة تسويقية قدرت بـ 70 مليون يورو.

وفي المركز السادس في القائمة الأغلى للكوبا أميركا جاء اللاعب الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد الإسباني بقيمة تسويقية قدرت بـ 65 مليون يورو.

وبقيمة تسويقية بلغت 60 مليون يورو جاء اللاعب البرازيلي فابيو هنريكي تافاريز المعروف إعلاميًا بـ"فابينيو" لاعب وسط ليفربول في المركز السابع في القائمة.

وجاء حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر صاحب الهدف الإعجازي لليفربول أمام ويست بروميتش والذي كان بين الأسباب التي جعلت الفريق الإنجليزي يتواجد في دوري الأبطال الأوروبي الموسم القادم، في المركز الثامن بقيمة تسويقية قدرت بـ 60 مليون يورو.

وفي المركز التاسع جاء صاحب الـ 26 عاماً الأوروغوياني خوسيه ماريا خيمينيز الفائز مع أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الإسباني بقيمة تسويقية وصلت إلى 60 مليون يورو.

وجاء البرازيلي غابرييل جيزوس مهاجم مانشستر سيتي صاحب الـ 24 عاماً في المركز العاشر بقيمة تسويقية بلغت 60 مليون يورو.