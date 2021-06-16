أغلى 10 لاعبين في يورو 2020

انطلقت نهاية الأسبوع الماضي منافسات بطولة يورو 2020 التي أجبر فيروس كورونا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على تأجيلها من العام الماضي، بمشاركة 24 منتخباً.

فيما يلي استعراض لأبرز 10 لاعبين في بطولة يورو 2020 والأغلى من حيث القيمة التسويقية:

كيليان مبابي

في مقدمة اللاعبيين يأتي الفرنسي الصاعد كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان بقيمة تسويقية بلغت 160 مليون يورو، والذي تضع عليه الجماهير الفرنسية آمالاً عريضة لتكرار الفوز باللقب، خاصة بعد أن أقر ديديه ديشامب المدير الفني للمنتخب بأن "الديوك" هم الأوفر حظاً للتتويج بالكأس.

هاري كين

في المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين قيمة تسويقية في بطولة كأس الأمم الأوروبية جاء المهاجم الإنجليزي هاري كين بقيمة قدرت بـ 120 مليون يورو، والذي كتب عبر حسابه على "إنستغرام": "نعلم أن الأشهر الثمانية عشر الماضية كانت فترة صعبة على الجميع، لذلك نأمل أن نعيد الابتسامات إلى الوجوه هذا الصيف، نحن نعلم ما يعنيه تمثيل إنجلترا في يورو، سنعطيها كل شيء".

جايدون سانشو

ويأتي زميل كين في المنتخب جايدون سانشو مهاجم بوروسيا دورتموند في المركز الثالث بقيمة تسويقية بلغت 100 مليون يورو، ليكون الثنائي هجوماً قوياً لمنتخب بلادهما رغم أن مشاركة سانشو غير مضمونة في ظل كثرة اللاعبين المميزين في الفريق.

كيفين دي بروينه

في المركز الرابع في قائمة الأغلى في يورو 2020 جاء البلجيكي كيفين دي بروينه، لاعب وسط مانشستر سيتي الحائز على جائزة أفضل لاعب في إنجلترا من رابطة اللاعبين المحترفين للعام الثاني على التوالي بعد مساهمته في فوز السيتيزنز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بقيمة تسويقية بلغت 100 مليون يورو.

روميلو لوكاكو

وبنفس القيمة التسويقية المقدرة بـ 100 مليون يورو جاء زميل دي بروينه في المنتخب البلجيكي روميلو لوكاكو نجم إنتر ميلان الفائز معه بلقب الدوري الإيطالي بعد غياب 11 عام في المركز الخامس.

فرينكي دي يونغ

بقيمة تسويقية بلغت 90 مليون يورو، جاء الهولندي فرينكي دي يونغ لاعب وسط برشلونة في المركز السادس، ليكون اللاعب المعروف عنه مرواغاته وقدرته الفائقة في السيطرة على الكرة وتنوع تمريراته أمل الطواحين في المنافسة على اللقب.

رحيم ستيرلينغ

في المركز السابع في قائمة اللاعبين الأغلى في بطولة يورو 2020 جاء المهاجم الإنجليزي رحيم ستيرلينغ نجم مانشستر سيتي بقيمة بلغت 90 مليون يورو.

جوشوا كيميش

في المركز الثامن في قائمة اللاعبين الأغلى من حيث القيمة التسويقية في البطولة، جاء الألماني جوشوا كيميش نجم بايرن ميونيخ بقيمة بلغت 90 مليون يورو.

برونو فيرنانديش

وبنفس قيمة الـ 90 مليون يورو جاء اللاعب البرتغالي برونو فيرنانديش نجم مانشستر يونايتد في المركز التاسع.

ماركوس راشفورد

وفي المركز العاشر في القائمة يأتي الإنجليزي ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد بقيمة تسويقية بلغت 85 مليون يورو.