أغلى 5 مدافعين في العالم

انضم هاري ماغواير ابن الـ 26 عاماً من ليستر سيتي إلى مانشستر يونايتد في الخامس من أغسطس، في صفقة قدرت قيمتها بـ 80 مليون جنيه استرليني.

وشكل الدولي الإنجليزي محط اهتمام كبير من “الشياطين الحمر” في محاولة لمعالجة المشاكل الدفاعية التي عانى منها الموسم الماضي، وساهمت في حلوله سادساً في ترتيب الدوري الممتاز، خارج المراكز الأربع الأولى المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

كما انضم فيرجيل فان دايك إلى ليفربول قادماً من ساوثهامبتون في يناير 2018 مقابل 75 مليون جنيه، وبقي إلى الآن أغلى مدافع في العالم.

ويعتبره العديد من النقاد أفضل مدافع في العالم.

وفي السياق ذاته، دفع بايرن ميونيخ بطل ألمانيا 68 مليون جنيه للتعاقد مع الظهير لوكاس هيرنانديز البالغ من العمر 23 عاماً، قادماً من أتلتيكو مدريد.

اللاعب المتوج مع منتخب بلاده بلقب مونديال روسيا 2018، انتقل إلى إسبانيا في الرابعة من العمر، وتدرج في الفئات العمرية لنادي العاصمة.

كما انضم المدافع ماتيس دي ليخت إلى يوفنتوس في يوليو 2019 مقابل 67.5 مليون جنيه، في صفقة قد تصل قيمتها الإجمالية إلى 77 مليوناً (وتجعل منه بالتالي أغلى مدافع) مع المكافآت والحوافز.

وفرض الهولندي نفسه أحد نجوم كرة القدم الأوروبية الموسم الماضي، وساهم في قيادة فريقه السابق أياكس أمستردام إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

حمل ابن الـ 20 عاماً الموسم الماضي شارة قيادة فريق العاصمة الهولندية، بعد نحو عامين فقط من بدايته مع الفريق والمنتخب.

انضم المدافع إيميرك لابورت في يناير 2018 من أتلتيك بلباو إلى مانشستر سيتي لقاء 57 مليون جنيه.

دافع عن ألوان الفريق الإسباني منذ أن كان عمره 16 عاماً، وخاض معه 200 مباراة قبل الانضمام إلى سيتي في صفقة كانت قياسية للفريق الإنجليزي في حينه.