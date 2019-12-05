أغويرو يردد ما شاء الله والحمد لله وسط دهشة لاعبي سيتي

نجح مانشستر سيتي في الإبقاء على حظوظه للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، بعد تحقيق فوز كبير على بيرنلي بأربعة أهداف لهدف.

ويسعى المدير الفني، بيب غوارديولا، لحث لاعبيه من أجل مواصلة الأداء بنفس الطريقة والحماس.

وعادت الروح الجماعية للاعبين داخل الملعب وفي غرف تغيير الملابس، بعد أن تعاون اللاعبون على تحقيق الانتصار، إذ ظهر ذلك بعد المباراة عندما قرر الجميع أخذ صورة تذكارية وسط المزاح والفرح، بحضور غوارديولا.

وفاجأ النجم، سيرجيو أغويرو الغائب بداعي الإصابة، زملاءه بإطلاق عبارة "ما شاء الله والحمد لله" بعد التقاط الصورة التذكارية، إذ التفت إليه اللاعبون وهم مندهشون وسط أجواء مفعمة بالنشاط والحيوية.

ويمتلك مانشستر سيتي العديد من اللاعبين المسلمين، على غرار النجم رياض محرز، والنجم الألماني صاحب الأصول التركية، إيلكاي غوندوغان، إضافة إلى الظهير بينجامان ميندي.

وساهم محرز بطل إفريقيا، في ظفر ناديه بالنقاط الثلاث، إذ كان دخوله بديلاً لزميله رحيم ستيرلينغ موفقاً لحد بعيد، بعد أن سجل هدف المباراة الرابع بطريقة مميزة، ليبين للجميع تواجده في حالة بدنية وذهنية جيدة منذ بداية الموسم.