أغويرو يطلب من برشلونة 12 مليون يورو سنوياً

سيدخل برشلونة في سباق التعاقد مع سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي، خلال السوق الصيفي، لسد الثغرة التي تركها مهاجمه السابق لويس سواريز.

وسيرحل الأرجنتيني عن سيتي بصفقة حرة نهاية الموسم الحالي، بسبب انتهاء عقده، وهناك العديد من الأندية المهتمة بالحصول على خدماته، مثل باريس سان جيرمان ويوفنتوس وتشيلسي إضافة إلى برشلونة.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" المقربة من النادي الكتالوني، أن أغويرو (32 عاماً) يريد الحصول على راتب كبير مع ناديه الجديد، مستغلاً أنه سينتقل بصفقة مجانية، ولن يكلف النادي شيئاً.

وأوضحت في تقريرها نقلاً عن جارتها "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن المهاجم المخضرم طلب الحصول على 12 مليون يورو سنوياً صافية من الضرائب، وهذا مبلغ كبير بالنسبة للاعب متقدم في السن عانى في الفترة الأخيرة من إصابات متكررة وانخفاض في المستوى.