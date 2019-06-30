أغيري: مصر تخشى مرتدات أوغندا

شدد خافيير أغيري مدرب منتخب مصر على أهمية مواجهة أوغندا الأحد، لتاكيد صدارة المجموعة الأولى في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر حتى الـ 19 من الشهر القادم، واصفاً المنتخب الأوغندي بـ "المقاتل".

وقال المكسيكي في المؤتمر الصحفي أمس: "لن تكون مواجهة أوغندا سهلة لأنها ستجمعنا بفريق قوي سبق لنا اللعب أمامه خلال التصفيات، وقد سجل ثلاثة أهداف في لقائي الكونغو وزيمبابوي".

وأشار أغيري إلى أنه يسعى للفوز من خلال الاحتفاظ بالكرة والتصدي لجميع الهجمات المرتدة بحذر.

يذكر أن منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط من انتصارين، فيما يحتل منتخب أوغندا المركز الثاني بفارق نقطتين.