أغيري يستبعد صلاح من مواجهتي النيجر ونيجيريا

محمد صلاح

أعلن خافيير أغيري المدير الفني لمنتخب مصر عن قائمة الفراعنة لمواجهتي النيجر ونيجيريا.

وينطلق المعسكر في 18 من الشهر المقبل ببرج العرب استعداداً لمواجهة النيجر ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات الأمم الإفريقية، ونيجيريا ودياً في 26 من الشهر ذاته.

وشهدت القائمة استبعاد بعض المحترفين لاراحتهم كما كان متوقعاً مثل محمد صلاح وأحمد حجازي وأحمد المحمدي.

في المقابل، استدعى أغيري لاعبين جدد على رأسهم محمود علاء هداف الدوري المصري الممتاز.

تقرير: فالكاو في إيطاليا تمهيداً للرحيل عن موناكو

ميسي: برشلونة جاهز للكلاسيكو بعدما عاد لأفضل مستوياته

بايرن ميونيخ مستعد للتخلي عن لقب الدوري الألماني من أجل ريبيري وروبن ورافينيا

إجراء تأديبي بحق سيميوني لاحتفاله غير الأخلاقي

الأردن تواجه سلوفاكيا ودياً الصيف القادم

وجاءت القائمة على النحو التالي:



1. عمرو السولية (الأهلي).

2. محمد أبو جبل (سموحة).

3. محمد النني (آرسنال).

4. عمر جابر (بيراميدز).

5. أحمد الشناوي (بيراميدز).

6. طارق حامد (الزمالك).

7. أحمد حسن "كوكا" (أولمبياكوس ).

8. علي أحمد "غزال" (فيرنس).

9. محمود حسن "تريزيغيه" (قاسم باشا).

10. علي جبر (بيراميدز).

11. كريم حافظ (قاسم باشا).

12. عمرو وردة (آتروميتوس).

13. محمد هاني (الأهلي).

14. باهر المحمدي (الاسماعيلي).

15. صلاح محسن (الأهلي).

16. محمود عبد الرحيم "جنش" (الزمالك).

17. أحمد أيمن منصور (بيراميدز).

18. إسلام جابر (الداخلية).

19. محمود علاء (الزمالك).

20. عامر عامر (الإنتاج الحربي).

21. نبيل عماد "دونغا" (بيراميدز).

22. عمار حمدي (الاتحاد السكندري).

23. مصطفى محمد (طلائع الجيش).

24. عبد الرحمن مجدي (الاسماعيلي).

25. احمد أبو الفتوح (سموحة).