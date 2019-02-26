ميسي: برشلونة جاهز للكلاسيكو بعدما عاد لأفضل مستوياته

ليونيل ميسي

أكد ليونيل ميسي أن برشلونة عاد لأفضل مستوياته عقب تراجعه منتصف الموسم الحالي، وذلك إثر تسجيل المهاجم الأرجنتيني الثلاثية رقم 50 على مدار مسيرته في الانتصار 4-2 على إشبيلية في الدوري الإسباني.

وعادل أفضل لاعب في العالم 5 مرات، النتيجة في مناسبتين بتسديدتين رائعتين، قبل حسمه المباراة بهدف ثالث مهاري، وتمريرة حاسمة جعلت البارسا حامل اللقب مرتاحاً في الصدارة.

وفاز برشلونة بمباراة فقط من بين 5 مباريات في فبراير الحالي، وتعهد ميسي بأن فريقه سيقاتل من أجل الثلاثية التي تضم الدوري الإسباني وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا.

وبعد تعادله دون أهداف مع أولمبيك ليون في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي، بدا برشلونة قريباً من نتيجة محبطة أخرى عندما منح خيسوس نافاس التقدم لإشبيلية.

لكن ميسي رد بتسديدة مباشرة، ورغم أن غابرييل ميركادو وضع الفريق الأندلسي في المقدمة ثانية قبل نهاية الشوط الأول، إلا أن "ليو" أعاد البارسا ثانية إلى أجواء اللقاء بذكاء كبير.

واستطاع ميسي أن يعادل النتيجة خلال الشوط الثاني بعد هجمة رائعة، قبل أن يضع برشلونة في المقدمة بإنهاء يتسم بالهدوء والحنكة في الدقيقة 85، ثم هيأ الكرة بتمريرة ساحرة للويس سواريز ليضمن لفريقه النقاط الثلاث.

وقال ميسي: "أظهرنا معدننا الحقيقي ثانية وقدمنا أداءً عظيماً. للأمانة، مررنا بفترة لم نكن نقدم فيها أفضل أداء لدينا، ودائماً نشعر بالصعوبة عندما لا نسجل أهدافاً... علينا تسجيل الأهداف.

"مررنا بلحظات مختلفة طوال الموسم، ولا نستطيع دائماً أن نقدم أعلى المستويات، لكن عندما نتمكن من الوصول لمستوى السلاسة في اللعب، تسير الأمور معنا بشكل جيد دوماً".

بايرن ميونيخ مستعد للتخلي عن لقب الدوري الألماني من أجل ريبيري وروبن ورافينيا

إجراء تأديبي بحق سيميوني لاحتفاله غير الأخلاقي

الأردن تواجه سلوفاكيا ودياً الصيف القادم

فينيسيوس: ميسي لا يخيف أحداً في ريال مدريد

كيبا يدافع عن نفسه بعد إثارته الجدل في نهائي كأس الرابطة

ولم يضر عدم اتساق نتائج برشلونة مساعي الفريق للدفاع عن لقبه المحلي، وعزز انتصاره المثير من صدارته جدول الترتيب بفارق مريح عن أقرب مطارديه أتلتيكو مدريد.

وأضاف ميسي الذي يتصدر ترتيب هدافي إسبانيا وبطولات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا برصيد 25 هدفاً: "ما تزال الطريق طويلة هذا الموسم، لكن كان من المهم للغاية الفوز في إشبيلية والإبقاء على مسافة مع منافسينا. من الصعب دوماً الفوز هنا. نعرف دوماً ما الإحساس المصاحب للقدوم لهذا الملعب ومدى جودة لاعبي إشبيلية".

وكان إشبيلية هزم برشلونة 2-0 على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في 23 يناير الماضي ضمن ذهاب ربع نهائي مسابقة الكأس، قبل أن يثأر برشلونة 6-1 إياباً في 30 منه، علماً بأن البارسا فاز في ذهاب الدوري 4-2.

وواصل ميسي: "جعلوا الأمور في غاية الصعوبة علينا بعد انتزاع التقدم، لكننا كنا نعرف كيفية تجاوز كل هذا".

ويستعد برشلونة الآن لمواجهة غريمه ريال مدريد في مباراتين متتاليتين أولاً في إياب نصف نهائي كأس الملك يوم الأربعاء، يليها حلوله ضيفاً عليه مرة أخرى في ملعب سانتياغو بيرنابيو السبت المقبل في الدوري.

وعن الكلاسيكو المنتظر، قال ميسي: "علينا أن نفوز في الكأس من أجل التأهل إلى النهائي. كما علينا أن نفوز في الدوري وهي مباراة في غاية الأهمية".