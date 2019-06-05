أفضل هدف في دوري الأبطال لليونيل ميسي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن أفضل هدف في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018-2019.

ووقع الاختيار على هدف ليونيل ميسي الثاني في مرمى ليفربول في ذهاب نصف النهائي.

وجاء الهدف في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب ناو من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، وانتهت المواجهة بفوز البارسا بنتيجة 3-0.

يذكر أن ليفربول نجح في تحقيق عودة مميزة أمام برشلونة في مباراة الإياب، حيث فاز على ملعب آنفيلد بنتيجة 4-0، ليتوج بعدها باللقب بعد تغلبه 2-0 على توتنهام في المباراة النهائية.

ونافس هدف ميسي الأهداف التي أحرزها كل من كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد، وآريين روبن في شباك بنفيكا، وإيفان راكيتيتش في مرمى توتنهام، وسجلت جميعها في دور المجموعات.