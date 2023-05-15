أكبر سرقة في التاريخ..الظاهرة رونالدو يعلق على الهدف المُلغى لبلد الوليد

البوابة – خرج الأسطورة البرازيلية رونالدو نازاريو عن صمته خلال الساعات الماضية ونشر تغريدة عبر حسابه على "توتير" منتقدًا قرار الحكم بعد إلغاء هدف بلد الوليد يوم أمس أمام إشبيلية.

وكان نادي بلد الوليد المهدد بالهبوط هذا الموسم قد استضاف على أرضه في الجولة 34 من الدوري الإسباني نادي إشبيلية، ومع اقتراب الوقت من الانتهاء سدد مدافع بلد الوليد سيرجيو أسكوديرو نحو المرمى وسكنت الكرة الشباك في الوقت الذي أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول ليقرر عدم احتساب الهدف.

رونالدو يعبر عن غضبه بعد الحالة التحكيمية المثيرة للجدل في مباراة بلد الوليد وإشبيلية

رغم أن الكرة دخلت الشباك، اعتبر الحكم ميغيل أنخيل أن الوقت انتهى ليطلق صافرته معلنًا عن عدم احتساب الهدف، ولكن عندما تم العودة إلى تقنية الفيديو اتضح أن لحظة قرار الحكم بإنهاء الشوط الأول هي نفس اللحظة التي سدد فيها اللاعب نحو المرمى.

وكما هو متوقع، أصيب فريق بلد الوليد بحالة لا توصف من الغضب بسبب القرار الذي اعتبر مجحفًا بحقهم، وأحاطوا الحكم من كل الجهات باحثين عن إجابة أو توضيح لما حدث.

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وازدادت الأمور سوءًا بالنسبة لبلد الوليد خاصة أن الشوط الثاني من عمر المباراة انتهى بفوز إشبيلية بثلاثية نظيفة من توقيع رافا مير، بابو غوميز، وخيسوس كورونا.

عقب انتهاء المباراة، عبر النجم البرازيلي رونالدو والذي يشغل منصب رئيس نادي بلد الوليد عن غضبه الشديد بسبب قرار الحكم وكتب عبر حسابه على "تويتر": "ما حدث اليوم في المباراة كان أمرًا غير مقبول أبدًا!".

وتابع: "حتى الآن نحن ملتزمون الصمت في محاولة للتعبير عن عدم رضانا ولم نعلق عبر الوسائل الرسمية، وتجنبنا الظهور الإعلامي، لكن هذا يكفي، المفترض أنها كرة قدم احترافية ونحن في انتظار التوضيح لما حدث".

واختتم رونالدو: "مثل هذه الأخطاء قد تؤثر على موسم كامل لأي فريق، لكن الأمر الوحيد الذي نريد توضيحه أننا سنقاتل كل شيء وأي أحد لأننا بلد الوليد، لقد أعطينا كل ما لدينا ولن نسمح لأحد بأن يؤثر علينا".