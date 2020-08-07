ألفيش: لن ألعب في البرازيل سوى لساو باولو

أكد الظهير المخضرم، داني ألفيش، أنه لن يلعب في البرازيل سوى لناديه الحالي، ساو باولو. وذلك بعد الشائعات التي نشرتها مؤخراً الصحافة المحلية حول إمكانية وصول عرض من فلامينغو، لضم نجم برشلونة السابق.

وقال قائد منتخب البرازيل، في مؤتمر صحفي عبر الفيديو: «لوضع نهاية أبدية لهذا الجدل: النادي الوحيد الذي سألعب له في البرازيل هو ساو باولو.. إذا خرجت أي شائعات من أي نادٍ آخر يمكنكم القول أنها أكذوبة.

«اللعب في ساو باولو كان حلمي منذ الصغر، أنا هنا في البرازيل لتحقيق حلمي، وليس من أجل المال».

وكانت شبكة "فوكس سبورتس" قد نقلت الأسبوع الماضي تقارير تتحدث عن رغبة ساو باولو في بيع ألفيش لفلامينغو بسبب الصعوبات المادية التي يعانيها النادي.

لكن نائب رئيس فلامينغو، ماركوس براز، نفى أي إمكانية للتفاوض حول صاحب الـ 37 عاماً.