ألفيش وأليسون وغيريرو يفوزون بجوائز كوبا أميركا الفردية

توج منتخب البرازيل ببطولة كوبا أميركا 2019 المقامة على أرضه بالفوز على نظيره البيروفي بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية.

وأعلن اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) عن الفائزين بالجوائز الفردية على هامش مراسم التتويج.

فاز داني ألفيش ظهير البرازيل المخضرم بجائزة أفضل لاعب في البطولة، ويذكر له أداؤه الكبير أمام منتخب الأرجنتين في نصف النهائي، في اللقاء الذي انتهى بفوز السليساو 2-0.

فيما توج أليسون بيكر نجم البرازيل بجائزة أفضل حارس بعدما استقبلت شباكه هدفاً واحداً طوال مباريات المسابقة.

وفاز باولو غيريرو أسطورة بيرو بجائزة الهداف، بعد تسجيله 3 أهداف بالتساوي مع البرازيلي إيفرتون، لكن تمريرته الحاسمة رجحت كفته.