ألفيش يدافع عن نيمار

دافع داني ألفيش ظهير ساو باولو الأيمن عن زميله السابق في باريس سان جيرمان، نيمار جونيور.

قال الدولي البرازيلي في مقابلة صحفية عبر الفيديو عبر يوتيوب: «نيمار يتحمل الكثير من المسؤوليات مع المنتخب البرازيلي».

وأضاف المدافع المخضرم: «ما يفعله نيمار في حياته الخاصة ليس جريمة، طالما يحقق نتائج جيدة على أرض الملعب».

أكد: «الناس يعتقدون أن لاعب الكرة لا يعاني من مشاكل أو أمور يجب التعامل معها، أو لا نشعر بأي توتر».

واستدرك ألفيش: «لكننا مثل أي إنسان، ونيمار من أنقى الأشخاص الذين قابلتهم في حياتي، لقد ولد ليكون مختلفاً.

«أنصح نيمار دائماً بالحفاظ على ما بين يديه ليساهم في تحقيق فريقه للانتصارات».

وتزامل ألفيش مع نيمار 4 مواسم في برشلونة وموسمين في الفريق الفرنسي.