دعاء تجديد نية صيام رمضان

استقبلت الأمة الإسلامية والعربية شهر رمضان المبارك، ولذا نقدم لكم دعاء يقال لتجديد نية صيام رمضان:

"اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والمسارعة إلى ما تحب وترضى والعافية المجللة والرزق الواسع ودفع الأسقام، اللهم ارزقني صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه، اللهم سلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه على نومة الغافلين وهب لي فيه اليسر والعافية إنك على كل شيء قدير، وقربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك ونقماتك ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم آمين"

أدعية لاستقبال شهر رمضان المبارك

دعاء يقال عند ثبوت رؤية هلال رمضان الكريم