ألفيش يدخل قائمة الخمسة الكبار في تاريخ البرازيل

حقق داني ألفيش، الظهير الأيمن لمنتخب البرازيل، رقماً مميزاً خلال فوز بلاده على الأرجنتين بهدفين دون رد، ضمن نصف نهائي بطولة كوبا أميركا 2019.

وكشفت شبكة "أوبتا" للإحصاءات أن ألفيش بات خامس أكثر لاعب مشاركة مع منتخب البرازيل في كوبا أميركا عبر التاريخ.

وأشارت إلى أن نجم باريس سان جيرمان السابق خاض مباراته الـ 18 في البطولة القارية أمام الأرجنتين، ولا يتفوق عليه سوى الرباعي زيزينيو (33 مباراة)، وكلاوديو تافاريل (25 مباراة)، وجيلما سانتوس (22 مباراة)، وروبرتو كارلوس (21 مباراة).