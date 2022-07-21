ألفيش يهاجم برشلونة بعد رحيله

هاجم النجم الدولي البرازيلي داني ألفيش إدارة برشلونة بعد رحيله عن النادي هذا الصيف مشدداً على "عدم احترام البارسا" للاعبين الذين ساهموا في كتابة التاريخ معه.

ولم يجدد البلاوغرانا عقد الظهير الأيمن المخضرم والذي كان أول تعاقدات زميله السابق والمدرب الحالي الإسباني تشافي هيرنانديز.

وكان ألفيش يمني النفس بالاستمرار مع برشلونة لنصف موسم على أقل تقدير حتى يزيد من فرصه في تمثيل منتخب البرازيل خلال بطولة كأس العالم قطر 2022.

لكن النادي الكتالوني لم يعمل على تجديد عقده ليصبح لاعباً حراً.

واختار الظهير الأيمن وجهته المقبلة وفقاً لصحيفة "ريكورد" المكسيكية، إذ سيرتدي قميص بوماس المكسيكي في عقد قصير الأمد الهدف الرئيسي منه الحفاظ على اللياقة البدنية والجهوزية لحين انطلاق المونديال القطري.

واتهم اللاعب إدارة برشلونة في تصريحات لصحيفة "غارديان" البريطانية بـ "عدم احترام" الأشخاص الذين صنعوا أمجاد النادي في السنوات الأخيرة.

وقال البرازيلي: "كمشجع لبرشلونة، أود من النادي أن يتعامل مع مثل هذه الأمور بطريقة مختلفة."