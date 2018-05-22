ألونسو: مفتاح فوز ليفربول على ريال مدريد بيد كلوب

تشابي ألونسو

يعتقد تشابي ألونسو نجم الكرة الإسبانية السابق أن نهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيجمع ريال مدريد بمنافسه ليفربول السبت القادم في كييف لن يكون سهلاً على الفريقين.



وتوج لاعب الوسط بلقب البطولة من قبل مرة مع كل فريق وذلك عندما كان يرتدي قميص ليفربول في نهائي إسطنبول الشهير عام 2005 أمام ميلان، وفاز به موسم 2013-2014 أيضاً مع ريال مدريد وذلك على حساب أتلتيكو مدريد في لشبونة.

شدد ألونسو في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي ليفربول على قدرة يورغن كلوب مدرب الفريق على قيادته نحو اللقب، حيث قال: "ليست أول مباراة نهائية له. لذلك فهو يحتاج إلى محاولة جعل اللاعبين مستعدين لمثل هذه المواقف الكبيرة".

وتابع: "بالنسبة لريال مدريد، فإن العكس هو الصحيح، لقد خاضوا العديد من المباريات النهائية خلال السنوات الماضية، لذلك يمكنهم إدارة الموقف بشكل أفضل.

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"مساء السبت ستتاح فقط 90 دقيقة لكلا الفريقين، بغض النظر عما سيحدث فتراكم الخبرات مختلف بين التشكيلتين".

وحول أهمية دور كلوب مع لاعبيه، قال ألونسو: "من الجيد أن يكون لديك مثل هذه التجربة. ولكن من الرائع كذلك أن يكون لديك هذه الرغبة في تحقيق الفوز، لكنك تحتاج أيضاً للسيطرة على الاسترخاء الزائد والحافز الزائد".

وسجل لاعب الوسط المعتزل في فوز ليفربول الشهير على ميلان عام 2005، وأضاف قائلاً: "لدي مشاعر تجاه كلا الناديين، كنت محظوظا بما يكفي للفوز بهذه الكأس مع كليهما، بالنسبة لي من الصعب اختيار فريق منهما وسأكون سعيداً مهما حدث، هذا أمر مؤكد.

"نهائي مع مدريد وآخر مع ليفربول، حدث خلالهما الكثير من الأشياء غير المتوقعة لذلك بت مستعداً لأي شيء وكل شيء يمكن أن يحدث".

ويخوض ريال مدريد النهائي الأوروبي الثالث له على التوالي، فيما يعود ليفربول للمباريات النهائية بعد غياب 11 عاماً منذ آخر مواجهة خاضها أمام ميلان عام 2007 والتي خسرها بنتيجة 1-2.